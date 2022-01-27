منة شلبي : ” أنا اتكرونت “

كتب امير فتحي في الخميس 27 يناير 2022 03:50 مساءً - أعلنت الفنانة ” منة شلبي ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إصابتها بفيروس كورونا .

فكتبت منة شلبي في منشورها : ” بس كنت محتاجة اكتبها بايدى .. أنا اتكرونت ” .

وتسببت إصابة منة شلبي بفيروس كورونا إلى تأجيل تصوير مسلسلها الجديد ” بطلوع الروح ” والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2022 .

ويشارك الفنانة منة شلبي في بطولة مسلسل بطلوع الروح كلا من الفنانين : إلهام شاهين وأحمد داوود وأحمد السعدني وغيرهم .. وتأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري .