منة شلبي : ” أنا اتكرونت “

كتب امير فتحي في الخميس 27 يناير 2022 03:50 مساءً - أعلنت الفنانة ” منة شلبي ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إصابتها بفيروس كورونا .
فكتبت منة شلبي في منشورها : ” بس كنت محتاجة اكتبها بايدى .. أنا اتكرونت ” .
وتسببت إصابة منة شلبي بفيروس كورونا إلى تأجيل تصوير مسلسلها الجديد ” بطلوع الروح ” والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2022 .
ويشارك الفنانة منة شلبي في بطولة مسلسل بطلوع الروح كلا من الفنانين : إلهام شاهين وأحمد داوود وأحمد السعدني وغيرهم .. وتأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري .
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