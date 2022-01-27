حكم نهائي .. تطورات قضية أحمد سعد وسمية الخشاب

كتب امير فتحي في الخميس 27 يناير 2022 02:57 مساءً - أيدت محكمة استئناف الإسكندرية الحكم الصادر ضد الفنان ” أحمد سعد ” في قضية نفقة المتعة لطليقته الفنانة ” سمية الخشاب ” بإلزامه دفع مبلغ قيمته 270 ألف جنيه وذلك بعد رفع سعد دعوى استئناف على هذا الحكم الذي صدر في وقت سابق .
وألزمت محكمة الأسرة في سيدي جابر بالإسكندرية أحمد سعد بدفع مبلغ 270 ألف جنيه بواقع 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه شهريا عن فترة 24 شهرا ليصبح إجمالي قيمة نفقة المتعة 270 ألف جنيه .. وتضمن الحكم أيضا سداد قيمة المؤخر .
وطالب ” عماد لطفي ” محامي الفنانة سمية الخشاب بإلزام المدعى عليه الفنان أحمد سعد بسداد قيمة المؤخر الموثق في قسيمة الزواج وقيمته نحو 500 ألف جنيه إلى جانب نفقة المتعة .
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