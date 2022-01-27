هذا الفنان لعب دور ” أحمد بدير ” في مسرحية ريا وسكينة .. وانسحب منها بسبب هذا الأمر

كتب امير فتحي في الخميس 27 يناير 2022 02:57 مساءً - استضافت الإعلامية ” ياسمين الخطيب ” في برنامجها ونقول كمان المذاع على قناة النهار الفضائية المصرية إبنة الفنان المصري الراحل ” حمدي أحمد ” .

وخلال اللقاء كشفت إبنة حمدي أحمد عن حقيقة ما يتم تداوله على السوشيال ميديا حول إنسحاب والدها من مسرحية ” ريا وسكينة ” حيث كان يؤدي شخصية الشاويش عبد العال والتي جسدها من بعده الفنان ” أحمد بدير ” بسبب إهانته لبطلة العمل الفنانة الراحلة ” شادية ” .

فأكدت على أنه لم يصدر عن والدها الراحل أي إهانة للفنانة شادية خلال فترة مشاركته في مسرحية ريا وسكينة .. وعلقت على ذلك قائلة : ” حمدي أحمد لم يخطئ في حق أحد .. وزي ما هو عارف تاريخه ويحب الناس تقدره بيعرف تاريخ الفنان اللي قدامه ” .

وأشارت إبنة حمدي أحمد إلى أن السبب الحقيقي وراء إنسحاب والدها من المسرحية يرجع إلى عضويته بمجلس الشعب حيث تم انتخابه في أوائل الثمانينات وتعارض مواعيد المسرح مع مواعيد جلسات المجلس .. مؤكدة على أن دخوله للمجلس لم يكن سعيا للشهرة وإنما من أجل خدمة الناس .

وأضافت : ” هو كان ملتزم بالتواجد في جلسات المجلس وجلسات المجلس كانت 8 الصبح والمسرح كان بيخلص 4 الصبح وممكن تقعدي ل 5 .. وشادية بتاخد تصقيف عالي وبتتأخر أوي في الدخول فقالها يا ست الكل يالا علشان ننجز في الوقت ” .

وعن علاقة حمدي أحمد بالفنانة شادية بعد ذلك قالت : ” كان أول واحد يسأل على شادية في مرضها وكان يوميا بيسأل عليها ” .

وأكملت إبنة حمدي أحمد بأن والدها لم يتطرق في حديثه يوما عن شعوره بالندم عن عدم استكمال مشاركته بالمسرحية بعد النجاح الكبير الذي حققته وأيضا نجاح الفنان أحمد بدير .. مشيرة إلى أن الشئ الذي كان محزنا له فقط هو عدم وجود أي تسجيل للمسرحية أثناء فترة مشاركته بها .

يذكر أن الفنان الراحل حمدي أحمد كان قد رحل عن عالمنا في 8 يناير 2016 في القاهرة بعد تعرضه لأزمة صحية عن عمر يناهز 82 سنة وتم تشييع جثمانه من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر .