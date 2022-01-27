في أسبوع.. كورونا تضرب الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن عدد من نجوم الفن إصابتهم بفيروس كورونا، هذا الأسبوع، كما كشفوا عن استقرار حالتهم الصحية رغم الإصابة.

ومن أبرز الذين أصيبوا بكورونا خلال الفترة الماضية:

يسرا

قال المنتج الكبير جمال العدل، إن النجمة يسرا أصيبت بكورونا وحالتها الصحية مستقرة وتتحسن بشكل كبير.

بيومي فؤاد

الفنان بيومي فؤاد، قال إنه أصيب بكورونا منذ أيام، وحاليا يقضي فترة العزل داخل مكتبه.

جلال الشرقاوي

الفنانة عبير الشرقاوي، أعلنت إصابة والدها المخرج الكبير جلال الشرقاوي، وطالبت جمهورها بالدعاء لوالدها بسبب تضرر جزء من الرئة.

علي الألفي

المطرب الشاب علي الألفي أعلن إصابته بكورونا، وتأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر إقامته اليوم الخميس.

غادة عبدالرازق

أعلنت الفنانة غادة عبدالرازق أمس الأربعاء، إصابتها بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون".

ساندي

كما أعلنت المطربة ساندي إصابتها أمس الأربعاء بفيروس كورونا.

أسما شريف منير

عبر حسابها بموقع إنستجرام، أعلنت المذيعة أسما شريف منير إصابتها وابنتها بفيروس كورونا.

نورهان

قبل أيام، أعلنت الفنانة نورهان إصابتها بفيروس كورونا، بعد تأكد إيجابية المسحة التي أجرتها.