بعد أسبوعين بالسينمات.. هذا ما حققه فيلم "قمر 14"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات فيلم "قمر 14" حاجز المليون ونصف مليون جنيه، بعد أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها مليون 572 ألف 170 جنيه.

ويتنافس الفيلم مع 6 أفلام أخرى بدور العرض السينمائي هي: "الجريمة، مربع برمودة، من أجل زيكو، برا المنهج، أبو صدام، الكاهن".

الفيلم تدور أحداثه حول عدة علاقات عاطفية، حيث يصطدم أصحابها بمحظورات مختلفة يفرضها عليهم المجتمع.

فيلم "قمر 14" بطولة: خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، خالد أنور، محمد جمعة، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، وهو من إخراج هادي الباجوري.