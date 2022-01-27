بعد إثارة الجدل.. ماذا قال نجوم "أصحاب ولا أعز" عن الفيلم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثار فيلم "أصحاب ولا أعز" ضجة واسعة منذ بداية عرضه على منصة "نتفليكس" في 20 يناير الماضي، وواجه صناع العمل إتهامات عديدة، ووصل الأمر إلى حد رفع القضايا، والمطالبة عبر مجلس النواب بحجب المنصة.

وقامت المنصة عبر موقع حسابها في موقع يوتيوب، بإجراء حوار مع نجوم ونجمات الفيلم، وطرحت عليهم أسئلة عن التجربة، والتشابه بينهم وبين الشخصيات التي قدموها.

الفنان جورج خباز تحدث عن التجربة ، وقال: "هذه تجربة فريدة من نوعها، وأعتقد لم ولن تمر علينا كلنا تجربة مثلها".

‎‎وأجاب الفنان عادل كرم: "عندي كم محطة أعتبرهم من أحلى رحلات حياتي، ولا يمكن عدهم على أصابع اليد الواحدة، وهذا الفيلم محطة منهم".

وتحدث إياد نصار مشاركته في الفيلم ، وقال:" شعرت إني في ورشة فنية جديدة من نوعها، وكانت فرصة للخروج من الروتين".

أوجه التشابه

وردا على سؤال مدي التشابه بينهم، وبين الشخصيات التي قدموها في الفيلم المثير للجدل، قال الفنان عادل كرم :"استوحيت طريقة الأداء للشخصية في الفيلم من أشخاص شرقيين أعرفهم".

‎‎واجاب الفنان جورج خباز: "هذا الدور يشبه لي في أشياء كثيرة (كتير مطارح)، باستثناء جديته".

وعن شخصية "مي" التي فدمتها، قالت الفنانة نادين لبكي: "هي قريبة من كل النساء، وأحس أني قريبة منها أكيد".

ومن جهته قال فؤاد يمين عن دوره: "كلنا طالعين نشبه بعض في شيء معين".

لعبة "أصحاب ولا اعز"

وتباينت أرأء أبطال الفيلم، حول إمكانية ممارسة لعبة فتح الهاتف أمام غيرهم، وهي اللعبة الجريئة التي تقوم عليها أحداث العمل.

وقال الفنان عادل كرم: "فيها خراب بيوت"، فيما أجاب الفنان إياد نصار: "ممكن ألعبها في الحقيقة عادي مفيش مشكلة".

وأجابت الفنانة ديامان عبود: "ماعندي مشكلة"، ورد الفنان فؤاد يمين :"ممكن ألعبها مع زوجتي"، وعلق الفنان جورج خباز :"كل واحد عنده أسراره".

الفنانة نادين لبكي من جهتها، أجابت: "ممكن أخاطر وأجرب، أنا حشورة".