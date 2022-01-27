"اللي مشرفنا".. عمرو عرفة يحتفل بتأهل المنتخب لدور الـ 8

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل المخرج عمرو عرفة، بفوز منتخبنا الوطني على فريق كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا.

ونشر "عرفة" صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، لحارس المرمى "أبو جبل" وهو يحمل محمد صلاح.

وعلق "عرفة" قائلا: "منتخب مصر اللي مشرفنا، عقبال الكاس، صباح السعادة".

وواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب كوت ديفوار على ملعب "جابوما" في مدينة دوالا ضمن منافسات دور الـ16 لأمم إفريقيا، وانتهت المباراة بفوز مصر بضربات الحظ الترجيحية

وبهذا الفوز يلتقي المنتخب الوطني المصري، نظيره منتخب المغرب في دور الثمانية وربع نهائي البطولة