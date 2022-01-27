ديانا كرزون أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، لجلسة تصوير جديدةن ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "ديانا" في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان شفاف، وعلقت قائلة: "بدلا من أن تبادر بالهجوم على الشخص الناجح، بادر في أن تصبح أكثر نجاحاً منه، ذلك هو الفرق بين الحقد والطموح".

من ناحية أخرى، أحيت ديانا كرزون حفلا غنائيا في مدينة دبي الإماراتية يوم 14 ديسمبر الماضي، وسط حضور جمهورها.

وقدمت المطربة الأدرنية خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها، بينها: "هو مين، انساني ما بنساك، صعب، فرحتنا" وغيرها من الأغاني.