منة شلبي تنضم إلى قائمة النجوم المصابين بكورونا.. ما مصير مسلسلها الجديد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد مصدر من داخل مسلسل “بطلوع الروح” إصابة نجمة العمل منة شلبي بفيروس كورونا، لافتا إلى إن تصوير العمل المقرر عرضه ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2022، تأجل حتى الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

المصدر نفسه أكد ان منة خضعت لفحص فيروس كورونا قبل سفرها إلى لبنان لتصوير المسلسل وجاءت نتيجتها إيجابية، وقرر صناع العمل تأجيل بدء تصويره الذي كان مقررا اليوم الخميس 27 يناير، ليصبح في الأسبوع الأول من شهر فبراير.

مسلسل بطلوع الروح من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري ويشارك في بطولته العديد من الفنانين، من بينهم أحمد السعدني، إلهام شاهين، محمد حاتم، أحمد داود، ومن المقرر عرضه في النصف الأول من موسم دراما رمضان 2022.

ويعد مسلسل “بطلوع الروح” هو التعاون الثالث بين منة شلبى والمخرجة كاملة أبو ذكرى، حيث قدما سويًا فيلم “عن العشق والهوى” عام 2006، مع النجم أحمد السقا، كما قدما سوياً مسلسل “واحة الغروب” عام 2017، وشارك في بطولته النجم خالد النبوى.

ويعرض لمنة شلبي حاليًا في دور العرض السينمائي، فيلمان وهما: فيلم “الجريمة” مع أحمد عز وماجد الكدواني، وتأليف وإخراج شريف عرفة، وفيلم “من أجل زيكو” مع كريم محمود عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي.