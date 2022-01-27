مهرجان الاسكندرية يطلق دورته الـ38 باسم محمود حميدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، أن تحمل الدورة 38 المقرر إقامتها في الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر المقبل، اسم الفنان محمود حميدة، وذلك لثراء تاريخه السينمائي المليء بالأعمال الفنية المهمة.

ومن جانبه قال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان إن الفنان محمود حميدة يعد أحد كبار الفنانين الذين نعتز بهم، وهو فنانا مثقفا ومطلعا على جميع الأمور الفنية خاصة السينمائية، بالإضافة إلى شغفه الشديد بمشاهدة الأفلام إيمانا منه بقدرتها على ربط الثقافة بين الشعوب، وبالتالي فإن هذا يعد تقديرا كبيرا أن تحمل الدورة المقبلة اسمه.

وأعرب الفنان محمود حميدة في بيان رسمي صادر عن إدارة المهرجان عن سعادته بأن تحمل الدورة 38 من عمر مهرجان الإسكندرية اسمه، مشيرا إلى أنه تناقش مع رئيس المهرجان الأمير أباظة حول تفاصيل الدورة الجديدة والاستعدادات لها، خاصة أنه يعشق جمهور الإسكندرية ومتشوق للقائهم، خاصة أنه يحرص دائما على حضور المهرجان.

يشار إلى أن الفنان محمود حميدة بدأ حياته الفنية من خلال التليفزيون حيث شارك في مسلسلات منها حارة الشرفاء، الوسية، وكانت بدايته في السينما مع الفنان أحمد زكي في فيلم اﻹمبراطور عام 1990، لتتوالى أعماله السينمائية بعد ذلك والتي من أبرزها دانتيلا، حرب الفراولة، الرجل الثالث، المصير، وله تجربة في مجال التأليف من خلال مسلسل ميراث الريح والذي عرض عام 2013.