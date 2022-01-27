نوال الزغبي ترفع منسوب التشويق: “لسه باجي على بالك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينتظر جمهور النجمة اللبنانية نوال الزغبي التعاون الفني الجديد الذي سيجمعها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” من خلال أغنية “لسه باجي على بالك” التي أعلنت عنها مؤخرًا بفارغ الصبر.

ونشرت نوال الزغبي تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، عبّرت من خلالها عن حماسها لإصدار الأغنية، قائلةً: “لا أستطيع التوقف عن الاستماع لهذه التحفة الفنية”، وأرفقت كلامها بهاشتاغ اسم الأغنية “#لسه_باجي_على_بالك”.

أغنية “لسه باجي على بالك” من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، وستصوّرها نوال الزغبي خلال أيام مع المخرج فادي حداد في لبنان.

وسبق لنوال الزغبي، أن تعاونت مع شركة لايف “ستايلز ستوديوز” بأغنيتين باللهجة اللبنانية “عم بحكي مع حالي” و “بحبو كتير”، واليوم تجدد التعاون مع الشركة بأغنية مصرية ستكون على ما يبدو مميّزة واستثنائية.

على صعيد آخر، تحيي نوال الزغبي حفلًا فنيًا في فندق “لاند مارك” في الأردن بمناسبة عيد الحب، وذلك يوم 11 فبراير المقبل. وتُبحر نوال مع سفينة النجوم في عيد الحب أيضًا، إذ ضربت موعدًا مع المحبين والمتابعين والجمهور في أضخم مهرجان لنجوم الوطن العربي من ميامي الى جزر الباهاماس بين 12 و 16 من شهر فبراير.

يذكر أن نوال أصدرت مؤخرًا أغنيتها اللبنانية “قلبي على قلبو” كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي. وتُعد هذه الأغنية الرابعة في ميني ألبوم يحمل اسم “عكس الطبيعة”، وأصدرته نوال مؤخرًا بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

كما طرحت منذ شهرين تقريبًا أغنية أخرى بعنوان “نقطة انتهى”، كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وذلك بعد تسريب مقطع منها على مواقع التواصل الإجتماعي. والأغنية تعود إلى تسجيل قديم، حيث كانت نوال قد سجّلتها لمناسبة خاصة لكنّها لم تطرحها في أيّ من ألبوماتها الماضية.