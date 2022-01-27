بالصور – أصالة تلهو وتمرح بأحدث ظهور مع أولادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” أحدث صورة عائلية جمعتها بوالدتها وأشقائها.

وظهرت أصالة في الصورة مع أبنائها في المنزل، أثناء جلوسهم على الأرض ولعبهم بأوراق الكوتشينة معاً، وعلّقت شام على الصورة بالقول: “التمتع بالأشياء الصغيرة في الحياة هو السعادة”.

وكانت شام قد كشفت خلال استضافتها في برنامح “معكم” الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي، وكان خطيبها أحمد بين الحضور، عن موعد زواجها، حيث سألتها الشاذلي: “هل سيكون الزواج في 2022؟”، لتُجيبها: “نعم سيكون هذا العام”.

وحكى خطيب شام أنه يعرفها منذ زمن بعيد، لأن بينهما أصدقاء مشتركين، ورداً على سؤال أن فكرة الارتباط عادة ما تأتي بعد تفكير طويل، قال: “لما الارتباط بيكون من القلب مش بنحتاج تفكير”، واختتم حديثه واصفاً شام بأنها “ملاك متحرك”.

ونشرت شام صورة جديدة بدت فيها مع والدتها أصالة وزوجها فائق حسن وعلّقت عليها قائلةً: “الحنية والحنين كلها”.