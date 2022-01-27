4 ملايين دولار تعويض لـ”كاردي بي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصلت نجمة الراب الأميركية كاردي بي على 4 ملايين دولار تعويضاً في دعوى تشهير رفعتها ضد صاحبة مدوّنة إلكترونية وصفت المغنّية الشهيرة بسوء الخلق وزعمت أنها مدمنة.

وتقدّمت النجمة البالغة 29 عاماً، بشكوى ضد الـ«يوتيوبر» تاشا كاي المتخصصة في أخبار المشاهير، وذلك لنشرها «شائعات مغرضة» ومعلومات «مهينة» في نحو 20 مقطع فيديو، وفق محضر الشكوى.

وكانت تاشا كاي أكدت في منشوراتها التي حصدت ملايين المشاهدات عبر يوتيوب، أنّ النجمة الأميركية ستنجب أطفالاً في المستقبل يعانون من مشاكل ذهنية.

واستردت كاردي بي كذلك قيمة التكاليف القانونية البالغة 1.3 مليون دولار.