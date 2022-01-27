عودة بن أفليك إلى جينيفر لوبيز تضخِّم ثروته!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد نحو عقدين من الانفصال، عاد الممثل ومخرج الأفلام وكاتب السيناريو الأميركي بن أفليك والمغنية الأميركية جينيفر لوبيز بعلاقتهما، وأشعل خبر عودتهما عناوين الأخبار ووسائل التواصل الإجتماعي.

وذكر موقع The Things، أن أفليك بدأ مسيرته الفنية منذ طفولته عندما ظهر في سلسلة تعليمية بعنوان «رحلة ميمي»، واكتسب مع صديقه مات ديمون شهرة واسعة عندما حصلا على جائزتي «غولدن غلوب»، و«الأوسكار» لأفضل سيناريو أصلي لقصة فيلم «غود ويل هانتينغ» Good Will Hunting والتي صدرت عام 1997.

وجمع أفليك ثروة ضخمة مكنته من الاستمتاع بحياته، فقد أصبح واحداً من أكثر الممثلين ربحاً في هوليوود، وحصل على جائزتي أوسكار و3 جوائز «غولدن غلوب»، وتمكن من جني الكثير من الأموال من عمله كمخرج.

ولكونه أحد أكثر الممثلين ربحاً، أنفق 19 مليون دولار لشراء قصر في «باسيفيك باليسيدز» عام 2018. وبالرغم من أن صافي ثروته الحالية يبلغ 150 مليون دولار، إلا أن لوبيز أكثر ثراءً منه، حيث تبلغ ثروتها 400 مليون دولار، ما يعني أنه إذا قاما بالجمع بين ثروتهما فقد تزيد ثروة أفليك بشكل كبير.