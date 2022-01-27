بعد الهجوم عليها.. ماذا قالت منى زكي عن التشابه بينها وبين بطلة "أصحاب ولا أعز"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تعرضت الفنانة منى زكي لهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفوه بـ"جرأة" الدور الذي تقدمه ضمن أحداث فيلم "أصحاب ولا أعز"، فماذا قالت عن التشابه بينها وبين شخصية "مريم" التي قدمتها.

الفنانة منى زكي خلال ظهورها في حوار مع أبطال وصناع الفيلم عرضها حساب Netflix MENA بموقع YouTube، تحدثت عن التشابه بينها وبين "مريم"، قائلة : "أنا قدرت أحس جدا بالشخصية وتعايشت فيها مع ناس صحابي وناس حواليا كتير، فمهتمة وحابة أبين يعني إيه الست تبقى حاسة إنها مش ست بسبب الشخص اللي معاها.".

وعن إمكانية ممارستها في حياتها (اللعبة التي يقوم عليها الفيلم) قالت: "أكيد ألعبها في الحياة العادية معنديش أي مشكلة، لإن أنا عموما معنديش أسرار رهيبة في حياتي.".

كان فيلم "أصحاب ولا أعز" أثار ضجة واسعة مع بداية عرضه على منصة نتفليكس في 20 يناير، ويشارك في بطولته: منى زكي، إياد نصار، نادين لبكي، جورج خباز، وعادل كرم.