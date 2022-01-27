"نستحق الصعود".. نجوم الفن يحتفلون بتأهل المنتخب لربع نهائي أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على الاحتفال بتأهل المنتخب الوطني لدور الـ 8 - ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد تغلبه على نظيره منتخب كوت ديفوار بضربات الحظ الترجيحية بنتيجة 5/4.

نستعرض لكم كيف احتفل النجوم بتأهل المنتخب في السطور التالية:

نبيل الحلفاوي

كتب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "مصر عادت شمسك الذهب.. مبروك التأهل لربع النهائي".

وأضاف: "الهيبة المصرية عادت بفضل الرجالة كلهم بدون استثناء.. بمن حضر.. ألف سلامة للشناوي، وشكرًا يا أبو جبل يا وحش".

حسن الرداد

الفنان حسن الرداد، كتب عبر حسابه على "تويتر": "ألف مبروك لرجالة منتخب مصر.. أداء رجولي، وإن شاء الله ترجعوا بالبطولة".

مي كساب

كتبت الفنانة مي كساب، عبر حسابها على "تويتر": "أوروفوار يا كوت ديفوار.. تحيا مصر".

إنجي علاء

المؤلفة إنجي علاء، كتبت عبر حسابها على "تويتر": "أخيرا..الحمد لله..ألف مبروك، نستاهل وكنا أحسن.. شكرًا لكل اللاعيبة.. مبروك لمصر".

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي، صورة لصلاح وأبو جبل بعد الفوز، عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت: "مصر".

مصطفى خاطر

كتب الفنان مصطفى خاطر، عبر حسابه على "إنستجرام": "ألف مبروك لرجالتنا.. لعبنا برجولة ونستحق الصعود".

ابنة رجاء الجداوي

أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، كتبت عبر حسابها على"إنستجرام": "الماتش كان حلو أوي.. ألف مبروك.. من زمان ملعبناش حلو أوي كده.. ماتش جامد".

شيرين عبد الوهاب

هنأت الفنانة شيرين عبدالوهاب، المنتخب الوطني بتأهله لربع النهائي، عبر حسابها على "ستوري" على إنستجرام، وعلقت:"مبروك يا مصر".

وواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب كوت ديفوار على ملعب "جابوما" في مدينة دوالا ضمن منافسات دور الـ16 لأمم إفريقيا، وانتهت المباراة بفوز مصر بضربات الحظ الترجيحية.

وبهذا الفوز يلتقي المنتخب الوطني المصري، نظيره منتخب المغرب في دور الثمانية وربع نهائي البطولة.

وجاء تشكيل منتخب مصر لهذه المباراة، كالتالي: في حراسة المرمى .. محمد الشناوي

في خط الدفاع.. عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وأحمد فتوح.

في خط الوسط.. عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني.

في الهجوم.. محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.