إلهام شاهين ناعية ياسر رزق: "سنفتقد قلمه الحر الوطني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة إلهام شاهين، الكاتب الصحفي ياسر رزق، الذي وافته المنية، الأربعاء 26 يناير، إثر إصابته بأزمة قلبية.

وكتبت إلهام، عبر حسابها على إنستجرام: "الله يرحم الكاتب الكبير أ. ياسر رزق.. آخر يوم قابلته فيه الأسبوع الماضي في حفل توقيع كتابه سنوات الخماسين.. سمعت منه كلام عظيم وكتبلي أجمل إهداء".

وأضافت: "سنفتقد قلمه الحر الوطني الشريف المتحضر.. شخصية نادرة.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب".

وعلقت الفنانة يسرا على رسالة صديقتها الفنانة إلهام شاهين، قائلة: "الله يرحمه يا رب.. كان عظيم".

وتوفي صباح الأربعاء، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، وذلك متأثرًا بأزمة قلبية.

وأعلن الكاتب الصحفي في جريدة أخبار اليوم، جمال حسين، وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير أخبار اليوم السابق ورئيس مجلس الإدارة، وذلك عبر حسابه على "فيس بوك"، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ياسر رزق في ذمة الله، اللهم ارحمه رحمة واسعة".