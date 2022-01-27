«الحمدلله على كل شئ»… غادة عبد الرازق تعلن خبر محزن جدًا لجمهورها – إليكم التفاصيل

كتب امير فتحي في الخميس 27 يناير 2022 09:57 صباحاً - أعلنت النجمة غادة عبد الرازق إصابتها بمتحور أوميكرون، حيث كتبت عبر خاصة ستورى حسابها بموقع “إنستجرام“:”الحمد لله على كل شيء طلعت المسحة إيجابية أوميكرون”، لتنضم إلى قائمة الفنانين الذين أصيبوا بكورونا بعد نجلاء بدر وآخرين.

وأعلنت غادة عبد الرازق مؤخرًا خطوبة ابنتها روتانا بنشر صور من الحفل على حسابها موقع “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “تهانينا حبيبتي روحي كل شىء فى هذه الحياة أتمنى أن تكون الحياة القادمة أعطتك كل ما تريده لأنك تستحقين أحبك كثيراً”، فيما انهالت التعليقات بالمباركة للعروسين متمنيين لها التوفيق.

غادة عبدالرازق عبر ستوري إنستجرام

وكان آخر ظهور لغادة عبد الرازق قبل أيام قليلة عندما قدمت التهنئة لابنتها روتانا بمناسبة عيد ميلادها، ووجهت لها في هذه المناسبة رسالةً مؤثرةً عبرت من خلالها عن مدى حبها العميق لها، كما نشرت غادة صورة جديدة لها وعلقت عليها قائلة: “بقالي كتير مانزلتش صورة يالا واحدة جديدة من المنزل بعد القيام بالأعمال المنزلية طبيخ وغسيل وخلافه”.

غادة عبدالرازق تدعم منى زكي بعد أزمة فيلم «أصحاب ولا أعزّ»

من ناحية أخرى، وحرصت الفنانة غادة عبد الرازق على دعم الفنانة منى زكي بعد تعرضها للهجوم خلال الساعات القليلة الماضية بسبب فيلم “أصحاب ولا أعز”.

ونشرت غادة عبد الرازق البوستر الرسمى للفيلم عبر خاصية ستورى بـ “إنستجرام”، وعلقت عليه: “مبروك يا حبيبتى الفيلم تحفة وأنتى طبعا”، وأضافت غادة عبد الرازق: “بجد فيلم تحفة ومنى زكى طول عمرها أستاذة”.

وتصدر فيلم أصحاب ولا أعز قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة «نتفلكس» بعد طرحه بساعات قليلة، كما تمكن الفيلم من تصدر القائمة التى تضم أعلى 10 أعمال مشاهدة فى مصـر، متفوقًا على عدد من الأعمال الأجنبية، رغم حالة الجدل التى صاحبت عرض العمل بسبب بعض المشاهد التى ضمها .

غادة عبدالرازق تعلن تغيبها عن موسم رمضان 2022

هذا وقد أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، غيابها عن مشاركتها بالموسم الرمضاني المقبل 2022.

وأكدت غادة عبد الرازق، في منشور عبر حسابها الرسمي بـ«إنستجرام»، أنها اعتذرت عن الموسم الرمضاني المقبل، قائلة: «أحب أوضح لكل جمهوري اللي باعتز بيه وباحبه وباحترمه جدا؛ أن كل ما يُنشر عن أعمال رمضانية لي غير صحيح بالمرة ولم أوافق أو أختار أي عمل رمضاني هذه السنة».

وأضافت: «أنا منشغلة بأعمال أخرى مهمة جدا بالنسبة لي على الصعيد المهني والشخصي ولن أسمح لأي شخص باستغلال اسمي لمجرد أهواء شخصية أو أهواء مرضية أو أهواء انتقامية، وأن يحاول هز صورتي عند جمهوري».

وتابعت غادة عبد الرازق: «قلتها وباقولها ميت مرة مرة مرة.. اعتذرت السنة دي عن رمضان والكلام ده متوثق في كل حواراتي، بعد مسلسل لحم غزال.. أرجوكم أبعدوني عن حساباتكم الشخصية.. أظن الرسالة وصلت.. وشكرًا».

وقدمت غادة عبد الرزاق آخر أعمالها “مسلسل “لحم غزال” في شهر رمضان 2021 الماضى، وشاركها فى البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

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