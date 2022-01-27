"عاش كل الفريق".. راندا البحيري تحتفل بتأهل المنتخب الوطني لدورالـ 8

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة راندا البحيري، بتأهل المنتخب الوطني لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا، بعد تغلبه على نظيره منتخب كوت ديفوار بضربات الحظ الترجيحية بنتيجة 5/4.

وكتبت "البحيري"، عبر حسابها على "إنستجرام": "مبروك مصر.. مبروك للمصريين وبرافو، عاش أبو جبل..عاش كل الفريق.. ألف ألف مبروك..مصر".

وواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب كوت ديفوار على ملعب "جابوما" في مدينة دوالا ضمن منافسات دور الـ16 لأمم إفريقيا، وانتهت المباراة بفوز مصر بضربات الحظ الترجيحية.

وبهذا الفوز يلتقي المنتخب الوطني المصري، نظيره منتخب المغرب في دور الثمانية وربع نهائي البطولة.

وجاء تشكيل منتخب مصر لهذه المباراة، كالتالي: في حراسة المرمى .. محمد الشناوي

في خط الدفاع.. عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وأحمد فتوح.

في خط الوسط.. عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني.

في الهجوم.. محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.