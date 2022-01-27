"لا يمكنني الانتظار للزواج منك".. رسالة من ابنة عمرو دياب لخطيبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت نور ابنة الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، رسالة جديدة لخطيبها الإنجليزي كيران، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت نور، صورتها معه، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "لا يمكنني الانتظار للزواج منك".

وكانت نور عمرو دياب، كشفت في 10 أغسطس 2021، عن خطبتها من خلال بث مباشر عبر موقع "إنستجرام"، معربة عن سعادتها بالتجهيز للانتقال للعيش بجنوب لندن بصحبة خطيبها.

وقالت نور دياب آنذاك، إنها سوف تكشف عن خاتم خطبتها الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها لا ترتدي خاتم الخطوبة بعد تعديلات به، بسبب فقدانها بعض الوزن.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها الثلاثي "جانا"، "كنزي"، "عبدالله".