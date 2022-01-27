تعرّفوا على شقيق ميسون أبو أسعد التوأم…هل يشبهها؟ – شاهد

كتب امير فتحي في الخميس 27 يناير 2022 06:50 صباحاً - لفت سيف أبو أسعد شقيق النجمة السورية ميسون أبو أسعد الأنظار بوسامته من خلال صورة له على موقع التواصل الاجتماعي.

وقد نشرت لورا أبو أسعد الصورة بمناسبة عيد ميلاد شقيقيها وبهدف تهنئتهما حيث أرفقت الصورة بتعليق قائلة: “اليوم عيد ميلاد اخر العنقود بعيلتنا اخواتي التوأم الحلو ميسون وسيف، الله يحميكن يا حبايبي ويحقق امنياتكم ويبعتلكن أحلى أيام”.

وتفاعل عدد كبير من زملاء وأصدقاء لورا وميسون مع الصورة متمنين لسيف ولميسون العمر المديد والصحة والسعادة كما أشار عدد كبير من المعلقين إلى وسامة سيف بينما استغرب البعض أن ميسون وشقيقها توأم كونهم أول مرة يعرفون هذه المعلومة.

وقد لاحظ المتابعون الشبه الكبير بين ميسون أبو أسعد وشقيقها سيف حيث لاحظ الكثيرون نسبة الشبه بينهما، وسط مباركة وتهاني من المحبين والوسط الفني من بينهم الممثل باسم ياخور الذي علق: “يسعد قلوبهم الحلوة سنينهم كتار وحلوين”، وكتبت نادين سلامة: “يخليلك ياهن وعقبال الـ 120″، وبدوره كتب أيمن عبد السلام: “حبايب قلبي انشالله كل أيامهم بيضا”.

آخر أعمال لورا وميسون أبو أسعد

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني أنهت ميسون أبو أسعد تصوير مشاهدها الآخيرة بالمسلسل القصير “الوسم” تحت إدارة المخرج سيف الدين سبيعي وبمشاركة النجم السوري قصي خولي.

يُذكر أن آخر أعمال ميسون كانت مشاركتها بالموسم الثالث من مسلسل “​المنصة​” برفقة عدد كبير من الممثلين على رأسهم ​باسم ياخور​ ، ​سلوم حداد​ ، ​أويس مخللاتي​ ، ​نظلي الرواس​.

ويُشار إلى أن لورا أبو أسعد تنتظر عرض مسلسلها الجديد “روز”، حيث أعلن الفنان طلال مارديني. في وقت سابق عن الأبطال الرئيسيين المشاركين في العمل إضافة إليه. وهم: باسم ياخور، وكندة حنا، ولورا أبو أسعد. موضحاً أن العمل من إخراج عباس شرف، والإشراف العام لعبير عبدو.

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