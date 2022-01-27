ابراهيم عيسى يقف احتراما لـ منى زكي: “انت الفنانة المصرية الحقيقية الشجاعة”.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 27 يناير 2022 05:44 صباحاً - عبر الإعلامي المصري إبراهيم عيسى عن دعمه لمواطنته الفنانة منى زكي على خلفية الهجمة التي تتعرض لها بسبب بعض المشاهد في فيلم “أصحاب ولا اعز” الذي شاركت في بطولته.

وقال إبراهيم عيسى، خلال تقديمه برنامج “حديث القاهرة” المذاع عبر قناة “القاهرة والناس” : “وإحنا بنتكلم عن الفن لازم نعرف إنه دور تنويري وجداني مهم جدا، ولما نتكلم عن فنانة لازم نُعلي من إحترامها كإنسانة وفنانة تمثل قيمة عظيمة في الفن المصري وحياتنا.”

وأضاف: “عايز أقول لمنى زكي إنت الطبقة المتوسطة المصرية، والفنانة المصرية الحقيقية الموهوبة الشجاعة، وإنت اللي بتجربي وتقدمي محاولات فن مختلفة، وتقدر أي بنت تعتبرك ممثلتها ونجمتها، زي من 20 سنة أو أكثر قبل ما تتخطبي من أحمد حلمي وتتجوزيه وتعيشوا في سعادة كانوا بيقولوا عليكي خطيبة مصر، وكان كل شاب يعتبرك خطيبته أو بنت خالته أو بنت عمته.”

وتابع: “أقول لمنى زكي لا تغضبي ولا تحزني، الهجمة دي مخططة وعدوانية وكنت مقصودة بها لأنك منصة للفن المصري، لك كل المنى أيتها الذكية.”