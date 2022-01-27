اليسا تصدم داوود الشريان بردها على سؤال عن سبب عدم زواجها حتى الان.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 27 يناير 2022 05:44 صباحاً - حلت الفنانة اللبنانية إليسا ضيفة في أولى حلقات برنامج “مع الشريان” الذي يقدمه الإعلامي السعودي داوود الشريان عبر شاشة MBC حيث تطرق الحديث الى عدد من المواضيع بين الخاصة والفنية.

وردا على سؤال من الشريان عن عدم زواجها حتى الان ورفضها الارتباط، قالت اليسا: “أفصل بين الحب والزواج، سُئل أحد الفلاسفة مرة، كيف تعامل الزوجة العاقلة زوجها؟ فأجاب بـ(المرأة العاقلة لا تتزوج)”.

وقد صدمت اجابة اليسا الاعلامي السعودي الذي رد ضاحكا “يا ساتر والرجل العاقل لا يتزوج ايضا”.

وبعدها أجابت إليسا عن السؤال بجدية قائلة: “عندما كنت أصغر، فالحب كان من الممكن أن تعيشه طوال الوقت مش شرط أتزوج، أنا أحب الرجل وبقوة ويجب أن أكمل نصفي الثاني، وأصبحت فكرة زواجي خارج تفكيري وتأخرت، وكانت أمي والأقارب عندما يتمنون لي الزواج كان والدي ضد هذا، فكان دايما يرد أنه نفرح بشهاداتها وعملها، وكان هذا أفضل”.

وتابعت: عندما بدأت العمل والكسب المادي استقليت ماديا، لكن لم أعد أشعر أني بحاجة لوجود رجل بحياتي، مش غلط إني أتزوج، وعشت أكثر من قصة حب، وشعرت عن تجربة شخصية بغيرة الرجل من نجاح شريكته، كثير من الذين وقعت بحبهم حاولوا التقليل من شأني، المرأة لا تغار من نجاح زوجها، ولكنه هو يغار”.