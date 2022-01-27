مذيعة “اهلا بالستات” تعزف على الطبلة في اولى حلقات البرنامج.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 27 يناير 2022 05:44 صباحاً - فاجأت المذيعة لميس البشوتي متابعي برنامج “أهلا بالستات”، المذاع عبر قناة MBC مصر، بتقديم وصلة عزف على الطبلة في أولى حلقات البرنامج.
وأثناء استضافة عازفات الإيقاع مريم وخلود وحبيبة، كشفت الإعلامية بثينة توكل أن زميلتها تعزف على الطبلة، لتتناول بعدها “الدربكة” وتعزف مع ضيفتيها، وتوضح بعد ذلك أنها تعلمت العزف على جميع الآلات في المدرسة.
وبرنامج “أهلا بالستات” من تقديم بُثينة توكل، ولميس البشوتي والشيف حسن، ويعرض من من الأحد للخميس في تمام الساعة 2:30 ظُهراً.
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