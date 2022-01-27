تعرف على شخصية ريم أحمد بمسلسل "ولهان" أمام منذر رياحنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تخوض الفنانة ريم أحمد، دور البطولة النسائية بمسلسل "ولهان" أمام الفنان منذر رياحنة، حيث انطلق تصوير العمل داخل فيلا بمنطقة الصليبة في أبورواش.

وقالت "ريم"، في تصريحات صحفية، إنها تجسد ضمن أحداث المسلسل، شخصية "حنين" وهي فتاة جميلة رقيقة ولكنها مجتهدة جدا في عملها كصحفية عنيدة إلى أبعد الحدود، تحب والدتها ومتعلقة بها بشدة ملابسها ومكياجها بسيط يدلون على طبيعة شخصيتها ومستواها الإجتماعي المتوسط، وتعيش حنين مع أمها التي تؤمن بقراءة الفنجان والأبراج والعلامات، وفتح الكوتشينة ودائما ما تتفائل أو تتشائم، وترى أحلاما تتحقق.

وأوضحت، أن الشخصية التي تقدمها بالعمل جديدة عليها، ولم تقدمها من قبل في الدراما، وخضعت لتحضيرات كثيرة من أجل الشخصية التي تقدمها حتى تخرج بأفضل صورة أمام الجمهور.

وأضافت، أنها سعيدة بهذا التعاون الذي يجمعها مع أبطال وصناع العمل، متمنية أن ينال المسلسل إعجاب ورضا المشاهدين عقب عرضه.

المسلسل يتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي ورعب وإثارة.

مسلسل"ولهان" يقوم ببطولته النجوم منذر رياحنة، محمد رضا، محمد نجاتي، ريم أحمد، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، وفاء السيد، شروق، مدير تصوير أحمد حسين، مهندس ديكور سامح بدر، إشراف فني محمد أبو العلا.

المسلسل سيناريو وحوار ورشة Big pen، إشراف عام محمود أبو العلا وعبدالرحمن أبو العلا، وإخراج بلال العربي، وإنتاج شركة جولدن xyz جروب للإنتاج الفني والتوزيع.