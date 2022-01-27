حقيقة زواج حليمة بولند من الدكتور هشام الخياط.. وكم بلغ مهرها؟!

كتب امير فتحي في الخميس 27 يناير 2022 03:50 صباحاً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء عن زواج الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​ من الدكتور ​هشام الخياط​، ووصول مهرها إلى نصف مليون دينار كويتي.

ودفعت التعليقات الكثيرة التي أثيرت حول هذا الموضوع الإعلامية حليمة بولند إلى الرد، مؤكدة أن ما تردد بشأنها خلال الساعات الماضية .

وناشدت الجميع بإحترام حياتها الشخصية، وعدم الخوض في تفاصيل حياتها، وكذلك عدم نشر شائعات حولها وأسرتها.

وكانت الاعلامية الكويتية فوزية الدريع قد أكدت زواج حليمة بولند حيث قالت: “رجل علمي محترم ارتبط بها وعائلة محترمة جدا صادقتها وهي سوت حرية شخصية معروفة لها ولأولادها ولعائلتها وانتم كعادة كثيرين منكم ما عندكم شيء غير اكل لحم البشر”.

من هو هشام الخياط؟

هشام خياط هو طبيب متخصص في جراحة العظام وأعصاب العمود الفقري والدماغ كويتي الأصل يبلغ من العمر حوالي أربعين عام، حيث وُلد هشام بركات في بدايات الثمانينات من القرن الماضي، يقطن الطبيب هشام الخياط في الكويت ويعمل بداخل القطاع الصحي، كما أنه حصل على البورد الأمريكي والكندي فيما يخص جراحة الأعصاب من ولاية دالاس الأمريكية جامعة ميامي.

يعتبر هشام بركات من أشهر وأبرز أطباء الكويت ومن ضمن أمهر الكوادر الطبية كما يعمل هشام في العديد من المستشفيات داخل الكويت مثل مستشفى ابن سينا ودار الشفاء بجانب عمله داخل عيادته الخاصة الموجودة داخل مدينة السالمية