هكذا احتفلت ابنة رجاء الجداوي بتأهل المنتخب الوطني لدورالـ 8

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفلت أميرة مختار ابنة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، بتأهل المنتخب الوطني لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا، بعد تغلبه على نظيره منتخب كوت ديفوار بضربات الحظ الترجيحية بنتيجة 5/4.

وكتبت "أميرة"، عبر حسابها على "إنستجرام": "الماتش كان حلو أوي.. ألف مبروك.. من زمان ملعبناش حلو أوي كده.. ماتش جامد".

وواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب كوت ديفوار على ملعب "جابوما" في مدينة دوالا ضمن منافسات دور الـ16 لأمم إفريقيا، وانتهت المباراة بفوز مصر بضربات الحظ الترجيحية.

وبهذا الفوز يلتقي المنتخب الوطني المصري، نظيره منتخب المغرب في دور الثمانية وربع نهائي البطولة.

وجاء تشكيل منتخب مصر لهذه المباراة، كالتالي: في حراسة المرمى .. محمد الشناوي

في خط الدفاع.. عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وأحمد فتوح.

في خط الوسط.. عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني.

في الهجوم.. محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.