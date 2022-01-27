فيديو| هكذا احتفلت ليلى علوي بعيد ميلاد نجلها "خالد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها وجمهورها، فيديو من احتفالها بعيد ميلاد نجلها "خالد" .

ونشرت ليلى، فيديو من الاحتفالية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد خالد علوي .. أحبك إلى القمر ولن أعود أبدًا.. عقبال الـ 100".

يذكر أن ليلي ونجلها خالد يحتفلان بعيد ميلادهما في الشهر نفسه، حيث يحل عيد ميلاد "ليلى" في الرابع من يناير، وعيد ميلاد "خالد" في 26 يناير.

فيما تنتظر ليلى علوي، طرح فيلمها السينمائي الجديد "التاريخ السري لكوثر" بالسينمات، ويشاركها البطولة زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبدالرحيم حسن، وعدد من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.