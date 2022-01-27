"ولادنا قدها ورجالة".. محمد أنور يحتفل بتأهل المنتخب الوطني لدورالـ 8

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفل الفنان محمد أنور، بتأهل المنتخب الوطني لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا، بعد تغلبه على نظيره منتخب كوت ديفوار بضربات الحظ الترجيحية.

وكتب "أنور"، عبر حسابه على "إنستجرام": "بلدنا في القلوب متشاله، ومهما تضيق عليها الحالة.. ولادنا قدها ورجالة..ما نعرفش الهزار.. مبروك لمصر".

وواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب كوت ديفوار على ملعب "جابوما" في مدينة دوالا ضمن منافسات دور الـ16 لأمم إفريقيا، وانتهت المباراة بفوز مصر بضربات الحظ الترجيحية.

وبهذا الفوز يلتقي المنتخب الوطني المصري، نظيره منتخب المغرب في دور الثمانية وربع نهائي البطولة.

وجاء تشكيل منتخب مصر لهذه المباراة، كالتالي: في حراسة المرمى .. محمد الشناوي

في خط الدفاع.. عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وأحمد فتوح.

في خط الوسط.. عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني.

في الهجوم.. محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.