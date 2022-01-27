صور|نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "لعبة شيطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفل مساء اليوم الأربعاء، أبطال فيلم "لعبة شيطان" بالعرض الخاص للعمل، داخل إحدى سينمات مدينة الشيخ زايد.

وحضر العرض عدد من فريق العمل بينهم باسم سمرة ومي القاضي وأحمد سلطان ومنة بدر تيسير ومؤلف ومخرج الفيلم.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلا في تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم.

الفيلم بطولة باسم سمرة، ومحمد عز، ومصطفى أبو سريع، مي القاضي، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، ونانسي صلاح، ومنى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت.