أحمد داود يوضح مكاسب المنتخب بعد فوزه على كوت ديفوار وتأهله لربع النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفل الفنان أحمد داود، بتأهل المنتخب الوطني لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا، بعد تغلبه على نظيره منتخب كوت ديفوار بضربات الحظ الترجيحية.

وكتب "داود"، عبر حسابه على "إنستجرام"، موضحا مكاسب المنتخب من هذه المباراة: "ألف مبروك لمصر، وشكرًا لكل الرجالة اللي شرفونا ورفعوا راسنا وكانوا على قد المسؤلية.. والأهم هو عودة الروح وكسب إحترام الجمهور تاني.. روح 2006 و2008 و2010 رجعت تاني.. ألف مبروك يا رجالة".

وواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب كوت ديفوار على ملعب "جابوما" في مدينة دوالا ضمن منافسات دور الـ16 لأمم إفريقيا، وانتهت المباراة بفوز مصر بضربات الحظ الترجيحية.

وبهذا الفوز يلتقي المنتخب الوطني المصري، نظيره منتخب المغرب في دور الثمانية وربع نهائي البطولة.

وجاء تشكيل منتخب مصر لهذه المباراة، كالتالي: في حراسة المرمى .. محمد الشناوي

في خط الدفاع.. عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وأحمد فتوح.

في خط الوسط.. عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني.

في الهجوم.. محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.