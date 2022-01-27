تفاصيل المكالمة التليفونية بين الرئيس السيسي وعبدالرحمن أبو زهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان مفيد عاشور، عن مكالمة تليفونية أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع الفنان القدير عبد الرحمن أبوزهرة، للإطمئنان على حالته الصحية.

وكتب مفيد، عبر حسابه على "فيسبوك": "شكرًا فخامة الرئيس.. في لفتة إنسانية وتقديرًا لدور الفن وتاريخ فنانيه الكبار.. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتصل تليفونيا بالفنان عبدالرحمن أبو زهرة، ليطمئن عليه وعلى حالته الصحية".

وأضاف: "شكرًا فخامة الرئيس على هذه المكالمة التي رفعت من روحه المعنوية، وعمقت لديه الإحساس بقيمة وقامة القامات الفنية المصرية الكبيرة.. دمت لنا ولمصر".

وكانت سحر عبد الرحمن أبو زهرة، ابنة الفنان القدير، قد كشفت تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد إصابته بفيروس كورونا، منذ أيام.

وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "بابا إيجابي كورونا.. ولكن الحمد لله حالته مستقرة 100%، وأكد لنا الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة أنه سيتعافى منها سريعا بإذن الله، لأنه حصل على 3 جرعات للتطعيم.. أسألكم الدعاء له بالشفاء".

وقالت الفنانة نهال عنبر مسئول اللجنة الطبية بنقابة المهن التمثيلية لمصراوي، إن الحالة الصحية للفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة جيدة ومستقرة، وأن حالة "أبو زهرة" تحسنت بنسبة كبيرة.