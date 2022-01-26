شاروخان يكافئ معجباً مصرياً.. لهذا السبب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب ملحوظ للنجم الهندي، شاروخان، أطل مجدداً على معجبيه، لكن هذه المرة ليس في عمل فني جديد أو مقابلة تلفزيونية، بل لشكر شاب مصري يعمل في مجال السفريات.

فقد بدأت القصة عندما قرر وكيل سفريات مصري استثناء سائحة هندية من مشكلات عدم الدفع لأنها من بلد شاروخان، إذ كانت تسعى لتحويل أموال له لكنها واجهت مشكلات بالدفع، ليبلغها المعجب المصري أنه يثق بها وأنه سيجري الحجز لها، وسيجعلها تسدد المبلغ لاحقاً، الأمر الذي قدرته له كثيراً.

من جانبها، غردت السائحة الهندية، أشويني ديشباندي، عبر حسابها على “تويتر”، أن شاروخان علم بالواقعة، وقرر إرسال صورة موقعة ومذكرة تقدير مكتوبة بخط اليد لمعجبه المصري، وكذلك صور موقعة لابنته وابنة ديشباندي.

وأظهرت الصور التي نشرتها أشويتي على “تويتر”، نص رسالة شاروخان بخط اليد إلى وكيل السفر المصري قائلاً فيها “شكراً لك على لطفك مع مواطنتي الهندية، إنه لكرم كبير منك تصرفك، نرجو أن تتكاثر أرواحكم الطيبة”.

ولاقت التغريدة ردود فعل كبيرة والكثير من الإعجابات والتعليقات، حيث حصدت أكثر من 5 آلاف إعجاب وأكثر من 1600 إعادة مشاركة.