إصابة إلتون جون بكوفيد وتأجيل حفلاته الغنائية في أميركا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال المغني وكاتب الأغاني البريطاني إلتون جون إنه مصاب بفيروس كورونا واضطر لتأجيل بعض الحفلات في الولايات المتحدة على الرغم من أن الأعراض التي يعاني منها خفيفة وتوقع أن يتمكن من استئناف جولته الوداعية في مطلع الأسبوع.

استأنف جون، الذي اشتهر بأغنيات مثل (روكت مان) و(تايني دانسر)، جولته الفنية الأسبوع الماضي وعاد إلى خشبة المسرح في نيو أورليانز بعد توقف دام قرابة عامين.

وقال جون إنه سيحدد مواعيد جديدة للعروض المؤجلة في دالاس هذا الأسبوع لكنه يتوقع أن يتعافى في الوقت المناسب قبل حفلاته في آركنسو في مطلع الأسبوع.

وقال على إنستغرام “أعتذر بشدة لأي شخص أزعجه هذا الأمر لكنني أرغب في الحفاظ على سلامتي وسلامة فريقي … لحسن الحظ حصلت على اللقاح والجرعة التنشيطية وأعاني من أعراض خفيفة”.

وبدأت جولة جون العالمية وهي جولة اعتزاله للحفلات الغنائية في سبتمبر أيلول 2018. ومثل فنانين آخرين اضطر إلى إيقاف العروض الحية بسبب جائحة كوفيد-19.

ومن المقرر أن يقدم جون، الذي تمتد حياته في عالم الموسيقى والغناء أكثر من 50 عاما، عروضا في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية حتى أبريل نيسان. وستأخذه الجولة بعد ذلك إلى أوروبا قبل أن يعود إلى أمريكا الشمالية مرة أخرى وينتقل بعدها للغناء في أستراليا ونيوزيلندا العام المقبل.

ومن المتوقع أن يختتم جولته في أوروبا عام 2023.