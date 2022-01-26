هذا ما قالته أمل عرفة عن “تعرضها للخيانة الزوجية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت الفنانة السورية أمل عرفة عن خيبة أملها وخذلانها من الكثير من الأشخاص بعد رحيل والدها الموسيقار سهيل عرفة، لافتة إلى أن أحداً لم يساندها في أزماتها.

وخلال استضافتها في برنامج “40” الذي تقدّمه الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار على شاشة “إم تي في” اللبنانية، قالت أمل عرفة: “طلاقي من الفنان عبد المنعم عمايري زاد من أزمة فقدان والدي، يعني حتى السند يلي كان ممكن أرخي عليه ويساعدني راح”.

وأضافت أن رحيل والدها تزامن مع فشل تجربتها الإنتاجية الأولى في مسلسل “سايكو”، وهو ما تسبب في تراكم الديون عليها، وأضافت: “بقيت كريشةٍ في مهب الريح طوال عام كامل من دون أن يساعدني أحد”.

وروت عرفة للمرة الأولى لحظات مؤثرة سبقت وفاة والدتها، قائلةً: “عندما سمعت بخبر تدهور حالة والدتي الصحية أثناء تواجدها في المستشفى، ذهبت إلى هناك برفقة الفنان عبد المنعم عمايري وكانت تتواجد في الغرفة معها طفلة في غيبوبة، فطلب مني الأخير عدم الصراخ من أجل الطفلة وأهلها، وهو ما قمت به بالفعل وطلبت منه أن يضع يدي والدتي على كتفي كأنني أغمرها آخر غمرة”.

وخلال اللقاء، نفت أمل عرفة تعرّضها للخيانة من زوجها السابق، وأكدت أن انفصالهما يعود لأسباب أخرى، وأن التحدث عنها من الخطوط الحمراء في حياتها التي لا تسمح لأحد بأن يتجاوزها.