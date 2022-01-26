“لايف ستايلز ستوديوز” تحتفل بالملايين على يوتيوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتوالى نجاحات شركة “لايف ستايلز ستوديوز” مع تحقيق الشركة نموًا مبهرًا على كافة الأصعدة وتحديدًا في نسب المشاهدة عبر مختلف المنصات الإجتماعية الخاصة بها.

وحققت “لايف ستايلز ستوديوز” نجاحًا كبيرًا على صعيد الأرقام حيث تخطت القناة الرسمية للشركة بموقع “يوتيوب” حاجز الـ500 مليون مشاهدة، وذلك بعد تخطيها مؤخرًا حاجز 1.34 مليون مشترك.

وفي هذه المناسبة، كتبت صفحة الشركة الرسمية بموقع “تويتر”: “تخطى عدد المشاهدات على قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب حاجز نصف مليار مشاهدة.. شكراً لكم على الثقة والمتابعة”.

ويأتي هذا النجاح الكبير الذي تحصده “لايف ستايلز ستويديوز” مستحقًا، لشركة الإنتاج الرائدة في عالم صناعة الموسيقى، بعد أن أثبتت في الأعوام الأخيرة الماضية أنها الشركة الأولى إنتاجياً في الوطن العربي نظرًا لعدد الأعمال التي انتجتها والأسماء التي تعاقدت معها وتميُز الأعمال التي نفذتها حتى اليوم.

نفيد بالذكر أن شركة “لايف ستايلز ستوديوز” تستعد لطرح عدد ضخم من الأعمال الغنائية المصورة لنخبة من الفنانين العرب خلال الفترة المقبلة.