“شو بيحلا صوتي معِك”.. ابنة ميرا مخايل ترقص على أنغام “جننتا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة اللبنانية ميرا مخايل بحصد أصداء أغنيتها الجديدة “جننتا” التي عادت من خلالها إلى الساحة الفنية بعد غياب عشر سنوات.

ونشرت ميرا عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” فيديو لابنتها “ناي” تلهو وترقص على أنغام أغنية “جننتا” وأرفقت الفيديو بمشاهدة من كليب الأغنية. وعلّقت ميرا على الفيديو قائلةً: “شو بيحلا صوتي معِك”.

يذكر أن أغنية “جننتا” حصدت في الأسابيع الماضية رواجًا واسعًا إذ تداول روّاد الإنترنت بكثافة مقتطفات منها. كما حققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

يذكر أن أغنية “جننتا” من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع جورج قسيس، وكليب الأغنية حمل توقيع كارين نيكولا وتم تنفيذه بإشراف المخرج جاد شويري.