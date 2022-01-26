فن ومشاهير

“فوضى”.. كارول سماحة تُعلن عن مفاجأة سارة لجمهورها

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة لجمهورها في الوطن العربي، أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن استعدادها لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة بعنوان “فوضى”.

وشوّقت كارول الجمهور لأغنية “فوضى” من خلال تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، إذ نشرت صورة مموهة من كليب الأغنية مرفقة بهاشتاغ “#فوضى” وكلمة “قريبًا”.

وكانت كارول سماحة قد أعلنت مؤخرًا، أنها صورت أغنية “فوضى” على طريقة الفيديو كليب، وقالت أن موضوع الأغنية يعكس واقع الحياة التي نعيشها ويعبّر عن الفوضى والزحمة في يومياتنا.

يذكر أن كارول سماحة تواصل حصد نجاح أغنيتها “يا شباب يا بنات” كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان، وكليب الأغنية من إخراج بتول عرفه وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، وتم تصويره بجزيرة “كوس” في اليونان، في فكرة جديدة بمضمونها، تعالج موضوع “العلاقات المشبوهة” في المجتمع.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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