إعلامي شهير يسخر من مقطع بأغنية ” تعالى أدلعك ” : ” الحتة دي بتموتني “

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يناير 2022 05:44 مساءً - علق الإعلامي المصري ” إبراهيم فايق ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر على مقطع من كليب أغنية ” تعالى أدلعك ” للفنان ” بهاء سلطان ” والتي تم طرحها الفترة الماضية بمناسبة تصالحه مع المنتج ” نصر محروس ” وتدور فكرتها حول ذلك .

ويتضمن المقطع الذي سخر منه إبراهيم فايق ظهور المنتج نصر محروس في منزله وهو يستقبل بهاء سلطان قائلا له : ” بيقولوا متخاصمين ” .

وكتب إبراهيم فايق في تغريدته معلقا على ما قاله نصر محروس : ” الحتة دي بتموتني أقسم بالله .. نصر محروس بيقول لبهاء: بيقولوا متخاصمين؟!! .. تحس بهاء عايز يقوله : لأ يا أستاذ حاشا لله إنت بس بقالك ٩ سنين مطلع تربنتيني ومشحططني ومبطلني غنا ” .

يذكر أن أغنية تعالى أدلعك من كلمات وألحان ” عزيز الشافعي ” ورؤية موسيقية نصر محروس .. وهي من ضمن أغنيات ألبوم “سيجارة”، الألبوم الأخير بين بهاء سلطان ونصر محروس بعد فسخ تعاقدهما بالتراضي .