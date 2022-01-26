كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يناير 2022 05:44 مساءً - علق الإعلامي المصري ” إبراهيم فايق ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر على مقطع من كليب أغنية ” تعالى أدلعك ” للفنان ” بهاء سلطان ” والتي تم طرحها الفترة الماضية بمناسبة تصالحه مع المنتج ” نصر محروس ” وتدور فكرتها حول ذلك .
ويتضمن المقطع الذي سخر منه إبراهيم فايق ظهور المنتج نصر محروس في منزله وهو يستقبل بهاء سلطان قائلا له : ” بيقولوا متخاصمين ” .
وكتب إبراهيم فايق في تغريدته معلقا على ما قاله نصر محروس : ” الحتة دي بتموتني أقسم بالله .. نصر محروس بيقول لبهاء: بيقولوا متخاصمين؟!! .. تحس بهاء عايز يقوله : لأ يا أستاذ حاشا لله إنت بس بقالك ٩ سنين مطلع تربنتيني ومشحططني ومبطلني غنا ” .
يذكر أن أغنية تعالى أدلعك من كلمات وألحان ” عزيز الشافعي ” ورؤية موسيقية نصر محروس .. وهي من ضمن أغنيات ألبوم “سيجارة”، الألبوم الأخير بين بهاء سلطان ونصر محروس بعد فسخ تعاقدهما بالتراضي .
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي شهير يسخر من مقطع بأغنية ” تعالى أدلعك ” : ” الحتة دي بتموتني “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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