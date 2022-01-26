كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يناير 2022 05:44 مساءً - أعلنت الفنانة ” حنان مطاوع ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة ” زينب المرشدي ” شقيقة والدتها الفنانة ” سهير المرشدي ” .
وتضمن المنشور مجموعة من الصور تجمع حنان مطاوع بخالتها الراحلة وكتبت في نعيها لها : ” رحيل أغلي الناس خالتي وأمي الثانية وصديقتي الأولي (ماما زيزي) زينب المرشدي منتصر ” .
وتابعت حنان مطاوع : ” صاحبة فضل كبير عليا وصاحبة مكانة خاصة في روحي .. الله يرحمها ويصبر ماما .. إلي لقاء قريب حبيبتي في رعاية الرحمن الرحيم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شقيقة الفنانة ” سهير المرشدي ” .. وحنان مطاوع تنعيها بصور وكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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