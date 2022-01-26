وفاة شقيقة الفنانة ” سهير المرشدي ” .. وحنان مطاوع تنعيها بصور وكلمات مؤثرة

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يناير 2022 05:44 مساءً - أعلنت الفنانة ” حنان مطاوع ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة ” زينب المرشدي ” شقيقة والدتها الفنانة ” سهير المرشدي ” .

وتضمن المنشور مجموعة من الصور تجمع حنان مطاوع بخالتها الراحلة وكتبت في نعيها لها : ” رحيل أغلي الناس خالتي وأمي الثانية وصديقتي الأولي (ماما زيزي) زينب المرشدي منتصر ” .

وتابعت حنان مطاوع : ” صاحبة فضل كبير عليا وصاحبة مكانة خاصة في روحي .. الله يرحمها ويصبر ماما .. إلي لقاء قريب حبيبتي في رعاية الرحمن الرحيم ” .