كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يناير 2022 05:44 مساءً - أعلنت الفنانة ” ساندي ” في مقطع فيديو لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام عن إصابتها بفيروس كورونا وخضوعها للعزل المنزلي واتباع بروتوكول العلاج .
وقالت ساندي في مقطع الفيديو كاشفة عن الأعراض التي تعاني منها : ” بعاني من تكسير في جسمي .. وكان نفسي أعرف التكسير ده شكله إيه، بس مكنش لازم أعرف إن جالي كورونا ” .
وعن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا أشارت ساندي إلى أنها أصيبت به عن طريق عامل في البنزينة قام بالعطس أمامها .
كانت هذه تفاصيل خبر ساندي تعلن إصابتها بفيروس كورونا وتتهم هذا الشخص بنقل العدوى إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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