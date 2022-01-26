ساندي تعلن إصابتها بفيروس كورونا وتتهم هذا الشخص بنقل العدوى إليها

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يناير 2022 05:44 مساءً - أعلنت الفنانة ” ساندي ” في مقطع فيديو لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام عن إصابتها بفيروس كورونا وخضوعها للعزل المنزلي واتباع بروتوكول العلاج .

وقالت ساندي في مقطع الفيديو كاشفة عن الأعراض التي تعاني منها : ” بعاني من تكسير في جسمي .. وكان نفسي أعرف التكسير ده شكله إيه، بس مكنش لازم أعرف إن جالي كورونا ” .

وعن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا أشارت ساندي إلى أنها أصيبت به عن طريق عامل في البنزينة قام بالعطس أمامها .