منة فضالي تهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة منة فضالي، الفنان الكبير صلاح عبدالله بعيد ميلاده، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتبت: "كل سنة وإنت طيب يا أجمل وأحلى عم صلاح في الدنيا، عقبال 100 سنة وإنت بصحة وسعادة ويخليك لكل أحبابك يارب".

الفنان صلاح عبدالله من أشهر النجوم على الساحة الفنية، وقدم خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال الهامة في السينما والمسرح والتليفزيون.

ومن أبرز أعماله في السينما: "الإرهاب والكباب، المصلحة، السيد أبو العربي وصل، الثلاثة يشتغلونها، الرهينة، بابا، الفرح، شاومينج، مواطن ومخبر وحرامي، عسكر في المعسكر" وغيرها من الأعمال.

أما عن أبرز أعماله في التليفزيون: "قيد عائلي، ذئاب الجبل، ريا وسكينة، عوالم خفية، سنبل بعد المليون، سرايا عابدين، هجمة مرتدة".