"شتاء 2022".. أحدث ظهور لحورية فرغلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت النجمة حورية فرغلي، أحدث صورة لها التقطت لها في شتاء 2022.

الصورة نشرتها "فرغلي" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "شتاء 2022".

وخضعت حورية فرغلي للعديد من العمليات الجراحية مؤخرًا في أنفها، بينها عملية لتأهيل وضع العظام في المكان المناسب حتى تعود أنفها لشكلها الطبيعي مرة أخرى بعد تعرضها للكسر في عام 2014 خلال تمثيلها منتخب مصر للفروسية في إحدى البطولات.

يذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي مسلسل "أيام" والذي عُرض بداية من يوم 23 نوفمبر 2021، على منصة "شاهد"، مع النجوم: شيري عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازي، ورياض الخولي، وندى موسى، مي القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، ومحمد دسوقي وغيرهم، وتدور أحداثه في 45 حلقة، من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.