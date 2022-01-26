وفاة شقيقة سهير المرشدي وخالة حنان مطاوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت الفنانة حنان مطاوع، وفاة خالتها زينب المرشدي، شقيقة والدتها سهير المرشدي.

ونشرت مطاوع، صورا مع خالتها عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وعلّقت: "رحيل أغلى الناس خالتي وأمي الثاني وصديقتي الأولى (ماما زيزي) زينب المرشدي منتصر".

أضافت: "صاحبة فضل كبير عليّا وصاحبة مكانة خاصة في روحي، الله يرحمها ويصبر ماما، إلى لقاء قريب حبيبتي في رعاية الرحمن الرحيم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع، حكاية "توت" وهي سادس حكايات مسلسل "خارج السيطرة" وشاركها في بطولتها عايدة رياض وهشام إسماعيل ومؤمن نور، وإخراج أحمد خالد، وتعرض عبر منصة "شاهد".