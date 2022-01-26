مواعيد عرض الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة على قناة dmc

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت قناة dmc إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انطلاق عرض الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"، ابتداء من يوم السبت 29 يناير الجاري.

قائمة أبطال مسلسل أبو العروسة 3

الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة من بطولة النجوم: سيد رجب، سوسن بدر، صفاء الطوخي، أحمد صيام، نيرمين الفقي، مدحت صالح، ميدو عادل، محمد حاتم، رانيا فريد شوقي وغيرهم، ومن إخراج هاني كمال.

قصة مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

وتدور أحداث "أبو العروسة 3" استمراراً للموسمين السابقين، حول عائلة "عبد الحميد" بعد خروجه على المعاش وزواج ابنته "هاجر" التي مازالت تدرس بالجامعة وتخوفاتها النفسية من الزواج من "يوسف"، كما يواجه أمور حياة ابنته "زينة" مع زوجها "طارق" بعد إغلاق المطعم الخاص به بسبب جائحة كورونا ورفضه العمل مع والده في سلسلة المحلات التي يمتلكها.

كما يعرض مسلسل "أبو العروسة 3" سعي "أكرم" ابن "عبد الحميد" لتأسيس شركة صغيرة خاصة به مع صديقه "مهند"، وفسخ خطبته من "بسنت" وتركه العمل، وكذلك أحوال ابنه "مرزوق" وإدمانه للإنترنت وغيابه عن مدرسته وانهيار علاقته مع زملائه.

موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة

تدور أحداث مسلسل أبو العروسة 3 في إطار اجتماعي كوميدي، وتذاع الحلقات يوميا من السبت وحتى الأربعاء في الثامنة مساء على قناة dmc بداية من يوم السبت 29 يناير 2022.