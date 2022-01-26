عروس تشطب أعزّ صديقاتها من لائحة المدعوّين والسبب صادم!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - يناير - 2022 1:27 مساءً

كشفت شابة بريطانية تحضّر لحفل زفافها أنها شطبت أعز صديقاتها من لائحة المدعوّين بعد اكتشافها انها حامل. وقالت العروس انها قامت بذلك لأنها لا تريد أن تسرق منها صديقتها الضوء والاهتمام في عرسها.

وكان من المفترض ان تكون صديقتها هي الاشبينة، الا انها اكتشفت خلال تجمع مع اصدقائها أنها حامل.. حيث بدأ الكل بتهنئتها على الخبر السعيد ما عدا العروس اذ قالت: خالجني شعور غريب ان صديقتي قد تسرق مني الضوء لأن معظم المدعوين يعرفونها وبالتالي سينشغلون بخبر حملها ومباركتها بدلا من تسليط الضوء عليّ وأن نهار الزفاف يجب ان يكون لي وحدي.

وسألت الشابة صديقتها عن سبب اخفاء خبر حملها، فقالت انها اتفقت مع زوجها على اخفاء خبر الحمل وعدم اعلانه حتى الأشهرر الاخيرة. وتابعت الشابة: قلت لصديقتي اني لا اريدك ان تكوني في حفل زفافي لأن الكل سينشغل بحملك وقد لا تكونين قادرة على تنفيذ مهامك كإشبينة للعروس.