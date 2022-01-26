تطورات الحالة الصحية ل ” جلال الشرقاوي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يناير 2022 02:57 مساءً - أعلن ” تامر الشرقاوي ” نجل الفنان والمخرج ” جلال الشرقاوي ” عن إصابة والده بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى منذ حوالي 9 أيام بعد إنخفاض نسبة الأكسجين وتواجده بالعزل داخل العناية المركزة .
وكشف نجل جلال الشرقاوي في مداخلة هاتفية لبرنامج ” يحدث في مصر ” عن تطورات الحالة الصحية لوالده مشيرا إلى أن الحالة مستقرة حاليا ووصفها بأنها متوسطة الخطورة .
وتابع : ” نسبة الكربون قلت شوية الحمد لله إنما هو لسه على جهاز التنفس الصناعي .. ولسه الاستجابة ضعيفة بالنسبة للرئة لإن فيه مشكلة في الرئة ” .
وطالب تامر الشرقاوي في ختام حديثه محبي وجمهور والده بالدعاء له بالشفاء العاجل وأن يستجيب للعلاج .
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