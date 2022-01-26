كارولين عزمي تكشف تعرضها للتحرش : ” أنا عايزة حقي يرجعلي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يناير 2022 02:57 مساءً - كشفت الفنانة الشابة ” كارولين عزمي ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن تعرضها للتحرش أثناء قيادتها لسيارتها من جانب أحد الأشخاص .

وتضمن المنشور مقطع فيديو وثقت من خلاله كارولين عزمي تحرش هذا الشخص بها والإساءة إليها بإشارات وألفاظ خارجة وغير لائقة .

وكتبت كارولين في تعليقها على الفيديو : ” مساء الخير .. أنا اللى يعرفنى أو متابعنى عارف إنى شخص مالوش فى المشاكل ولا عمرى شاركت مشكله تخصنى سوشيال ميديا .. باختصار النهاردة كنت فى عربيتي وجنبي عربية فيها واحد كسر عليا كل اللى عملتو إنى بصتله وبصيت قدامى ” .

وتابعت : ” فلقيته بيكرر نفس الحركة تانى باستظراف روحت طلعت الموبايل وعملت نفسي بصور عشان اخوفه واخليه يبطل يضايقنى اتفاجئت وهو بيقولى بتصوريني يا بنت المت** .. ساعتها اتخضيت وبدأت اصور بجد ” .

وأضافت كارولين عزمي : ” وانتو هتشوفو في الفيديو الحركات اللي بإيدو والشتايم .. وبدأ يقولى تعالى ورايا والحقيقة إنى مش عارفة اروح وراه فين أو كان عايز يعمل إيه ولإنى اتوترت وخوفت ساعتها مقدرش اصور ١٪؜ من اللى عمله الشخص دا ” .

وأكملت : ” أنا اتشتمت واتهانت واتشتمت بأهلى بأقذر الشتايم النهاردة من حد معرفوش ولا عملتله حاجة ولا فتحت بوقى لمجرد إنه شخص مريض .. أكيد الشخص دا أذى بنات كتير لإنه تقريبا متعود على الحركات دى ومتعود يخوفهم ومش همه حتى إنه يتصور ويتفضح .. أنا عايزة حقى يرجعلى ” .