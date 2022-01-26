يسرا تثير قلق جمهورها حول وضعها الصحي

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يناير 2022 02:57 مساءً - أعلن المنتج ” جمال العدل ” في تصريحات صحفية له عن إصابة الفنانة ” يسرا ” بفيروس كورونا وذلك للمرة الثانية وخضوعها للعزل المنزلي .

وأشار إلى أنه تم تأجيل تصوير مشاهدها بمسلسلها ” أحلام سعيدة ” والتي كان من المقرر أن تبدأ يسرا تصويرها هذا الإسبوع .. ولم يتم إيقاف تصوير العمل .

ومسلسل أحلام سعيدة من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2022 .. ويشارك في بطولته كلا من : يسرا وغادة عادل ومي كساب ونور محمود ونبيل نور الدين وغيرهم .

يذكر أن الفنانة يسرا كانت قد أصيبت بفيروس كورونا للمرة الأولى في ديسمبر من عام 2020 وتعافت منه بعد فترة طويلة من المعاناة .