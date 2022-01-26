كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يناير 2022 02:57 مساءً - أعلن المنتج ” جمال العدل ” في تصريحات صحفية له عن إصابة الفنانة ” يسرا ” بفيروس كورونا وذلك للمرة الثانية وخضوعها للعزل المنزلي .
وأشار إلى أنه تم تأجيل تصوير مشاهدها بمسلسلها ” أحلام سعيدة ” والتي كان من المقرر أن تبدأ يسرا تصويرها هذا الإسبوع .. ولم يتم إيقاف تصوير العمل .
ومسلسل أحلام سعيدة من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2022 .. ويشارك في بطولته كلا من : يسرا وغادة عادل ومي كساب ونور محمود ونبيل نور الدين وغيرهم .
يذكر أن الفنانة يسرا كانت قد أصيبت بفيروس كورونا للمرة الأولى في ديسمبر من عام 2020 وتعافت منه بعد فترة طويلة من المعاناة .
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا تثير قلق جمهورها حول وضعها الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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