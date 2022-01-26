خاص| إصابة يسرا بفيروس كورونا.. وجمال العدل يكشف تفاصيل حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أصيبت الفنانة الكبيرة يسرا، بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية.

وعن حالتها الصحية؛ قال المنتج جمال العدل، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الفنانة يسرا بخير، وإن شاء الله فاضلها يومين تلاتة وتنزل تصوير مسلسل (أحلام سعيدة)".

أضاف: "وكانت قبلها برضو الفنانة نيللي كريم جالها كورونا وخفت وبتصور بقالها يومين مسلسل (فاتن أمل حربي)، وأيضا مدام فادية عبد الغني قبلهم الاتنين، وكل شوية ده بيحصل طول الوقت، ولكن الدنيا تمام والمسلسلات شغالة وزي الفل".

وانطلق تصوير مسلسل "أحلام سعيدة" للنجمة الكبيرة يسرا، يوم 8 يناير الجاري، استعدادا لعرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

مسلسل "أحلام سعيدة" (اسم مؤقت) للمخرج عمرو عرفة، والمؤلفة هالة خليل، من بطولة النجوم: يسرا، غادة عادل، مي كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، ومن إنتاج شركة "العدل جروب".